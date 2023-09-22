Париж, 22 сентября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным мнением, чтобы переложить на Россию вину за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил 22 сентября в соцсети Х (бывш. Twitter) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ton Molina/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Вот как пытается манипулировать толпой, заставляя её поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка», — написал он.

Филиппо также призвал избавиться от фон дер Ляйен и подобных ей политиков.

«Эта клика вызывает ужас, и ее необходимо очистить!» — добавил он.

Глава Еврокомиссии, выступая 21 сентября на вручении наград американского аналитического центра «Атлантический совет», вспоминая о бомбардировке Хиросимы, выстроила предложения так, будто вина за это лежит на России.

«Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно», — сказала фон дер Ляйен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы ЕК отвратительной и опасной ложью. Она отметила, что фон дер Ляйен в своём выступлении так и не сказала, что это США сбросили атомные бомбы на японские города.