Бразилиа, 22 сентября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Военного решения украинского конфликта нет. Об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил телеканал CNN Brasil.

IMAGO/Frederico Brasil/Global Look Press Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

В ходе встречи с Зеленским в Нью-Йорке 20 сентября да Силва заявил украинскому лидеру об отсутствии военного решения конфликта. При этом он отметил, что идеальный вариант — остановить боевые действия и договориться о мире.

Бразильский президент также заявил, его страна готова помогать в урегулировании ситуации.

Зеленский поблагодарил за это предложение. Как сообщили дипломатические источники, он сказал да Силве, что не уверен в выполнении условий российской стороной, если бы такая возникла о мире. Он добавил, что не готов взять на себя какие-либо обязательства, «кроме возвращения территорий».

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и что они не начинаются из-за отсутствия каких-либо предпосылок к ним со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме на тему переговоров с Украиной напомнил об указе Зеленского, запретившего переговоры с Москвой. Если Киев хочет дилога, пусть сначала отменит указ, предложил президент.