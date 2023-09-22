Волгоград, 22 сентября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В Волгограде на Волге сель на мель сухогруз Melita, следовавший в Астрахань. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Судно застряло посреди реки в районе пристани Руднева в Кировском районе.

«Волгоградской транспортной прокуратурой <…> организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре также сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Разлива нефтепродуктов не произошло.

В «Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей» отметили, что сухогруз зашёл за красные буйки, сообщил портал V1.RU.

По данным спутникового сервиса Marinetraffic, оператором сухогруза Melita выступает астраханское ООО «Салми Шипменеджмент».

В самой компании заявили, что в курсе происшествия и заверили, что с экипажем всё в порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в акватории Шекснинского водохранилища на 656 км Волго-Балтийского водного пути в Волгоградской области сел на мель теплоход «Геннадий Абрамов» (судовладелец ООО «Волго-Балтийский флот»).

Сухогруз, который осуществлял рейс Череповец — Санкт-Петербург, перевозил свыше 3 тысяч тонн чугуна. На судне находились десять членов экипажа. Сухогруз не получил повреждений, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов и утраты груза допущено не было

В Нижегородской области 22 июля ЧП произошло с сухогрузом «Инженер Шуткова». Судно, гружёное щебнем, село на мель на Волге. Сухоогруз выполнял рейс по маршруту Щелейки — Нижний Новгород.

19 июня с мели в Астраханской области сняли речной круизный теплоход «Павел Бажов» со 186 пассажирами на борту. Трёхпалубное судно, направлявшееся из Перми в Астрахань, село на мель днём ранее на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области.