Берлин, 22 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Германия тратит миллиарды евро средств налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине. С начала проведения специальной военной операции сумма расходов на эти цели приблизилась к €5,2 млрд. Такие данные содержатся в ответе германского министерства финансов на соответствующий запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, сообщил журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

«Военная помощь Украине, оказанная с начала [конфликта], обошлась Германии примерно в 5,2 млрд евро», ― указано в статье.

Уточняется, что поставки Киеву осуществляются либо на безвозмездной основе, либо проводятся через созданный ранее Европейский фонд мира.

«Многомиллиардные подарки крайне коррумпированной Украине делаются за счёт налогоплательщиков в Германии», ― указала политик.

По её мнению, федеральное правительство должно инвестировать в мирное урегулирование на Украине и в систему образования и здравоохранения в этой стране, а не тратить всё больше и больше денег на бессмысленный конфликт на истощение.

Как сообщало ИА Регнум, глава минфина ФРГ Кристиан Линднер 20 августа предложил депутатам бундестага закладывать в бюджете 5 млрд евро в год на военную помощь Киеву. Он напомнил, что Берлин уже направил Украине помощь на сумму 22 млрд евро, она включает военную и гуманитарную помощь, в том числе по приёму, размещению и уходу за беженцами.

При этом в 2022 году на помощь Украине Германия потратила около €14 млрд. Как подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин стал крупнейшим донором Киева в континентальной Европе.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил 18 сентября о выделении Украине нового пакета помощи на €400 млн. В него войдут боеприпасы, бронемашины, электрогенераторы и отопительные системы в преддверии зимы.

Как следует из сообщения на сайте правительства ФРГ 13 сентября, Германия за неделю передала киевскому режиму ещё 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами. Таким образом, общее количество поставленных Берлином БМП Marder выросло до 60. Также за этот период Киев получил от ФРГ 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, две бронированные машины для разминирования Wisent 1, а также 3 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.