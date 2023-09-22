Елец, Липецкая область, 22 сентября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Россия сохраняет высокую зависимость от зарубежных поставок комплектующих для машин. Ситуация не изменилась даже после введения западных санкций: вместо импортозамещения произошел «разворот» на восток, и теперь Россия опирается на китайские комплектующие, в то время как отечественных деталей по-прежнему производится мало. Как преодолеть сложившуюся ситуацию и реализовать потенциал России обсудили на заседании совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики страны, которое прошло в городе Ельце Липецкой области.

Пресс-служба совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ Президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин

«Россия сохраняет высокую импортозависимость: в гидравлике доля импорта — 91%, в подшипниках — 79%, в электронике — 76%. Компонентов производят мало, потому что раньше мы опирались на западные комплектующие, а сейчас — на китайские», — отметил президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

По его словам, такая ситуация возникла из-за неравенства условий производства в России и в Китае. Так, в КНР средняя налоговая нагрузка составляет 20%, в то время как в России — 47,7%. Средняя стоимость кредита в КНР — 0,05% против 12% в РФ. И, наконец, НДС в Китае составляет 13%, в то время как России этот показатель находится на отметке в 20%. «Это сразу подрубает наши возможности развития, инвестиции и конкурентоспособность. В разбеге на 20 лет наша продукция возрастает в два-три раза только за счет кредитных ставок, а в Китае она практически не дорожает», — подчеркнул Бабкин.

Неравенство в подходах России и Китая отметил и гендиректор ОАО «Гидропривод» Игорь Золотухин. По его словам, технические возможности КНР несопоставимы с российскими, а цены на их продукцию за счет всесторонней государственной поддержки значительно ниже.

«Проблемы можно решить с помощью модернизации нашей технической базы. Надо решить задачу, как сделать дешевле и качественно», — отметил он.

Пресс-служба совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ Руководитель ГК «Строймашсервис» Антон Ситников

О необходимости четкого государственного подхода заявил и акционер АО «Елецгидроагрегат», руководитель ГК «Строймашсервис» Антон Ситников. Он предложил провести ревизию существующих линеек компонентов, составить долгосрочный план развития отрасли, строить новые заводы с совместным участием под госгарантии, а также применять в отношении производителей специальных условий в налогообложении. Одним из главных направлений работы руководитель предприятия считает поддержку кадров.

Чтобы изменить положение дел, по мнению участников отрасли, необходимо предоставить производителям льготы, аналогичные тем, которые действуют в IT-секторе. В том числе, речь идет об освобождении производителей от НДС и налога на имущество на десять лет. Также эксперты предлагают установить льготу по налогу на прибыли с применением ставки 0% до 2030 года.

Рынок при этом необходимо защищать от недобросовестной конкуренции, в том числе от поставок контрафакта и фальсификата. Для этого предлагается ввести меры госконтроля и технического регулирования.

Пресс-служба совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ На заседании совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики в Ельце

Также участники заседания предлагают разработать федеральную программу по развитию производства мелкосерийных и специальных сталей, а также стимулировать приток кадров на предприятия за счет предоставления сотрудникам льготной ипотеки и финансирования программ подготовки и повышения квалификации.

По итогам заседания участники сформулировали перечень предложений, который будут направлены в ключевые профильные ведомства.