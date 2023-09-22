Симферополь, 22 сентября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. В Крыму начались перебои с интернетом из-за мощной кибератаки на местных провайдеров, написал 22 сентября советник главы региона Олег Крючков в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лахов

«Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров», — заявил Крючков, добавив, что перебои наблюдаются у пользователей по всему региону.

Ликвидацией кибератаки заняты компетентные службы, добавил чиновник, принеся извинения за временные трудности.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 21 сентября, Крючков предупредил о перебоях, которые могут возникать при попытке зайти на сайты госучреждений и СМИ из-за кибератаки на интернет-ресурсы Крыма.

Также он сообщил о массовом вбросе фейков с каналов ЦИПСО, касающихся «поражения» аэродрома «Саки» в Крыму, которого в действительности не было, поскольку российские силы ПВО поразили все киевские воздушные цели.