Копенгаген, 22 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Более половины танков Leopard 1, отправленные Данией на Украину, оказались с дефектами, причём у двух — серьёзные повреждения, сообщил 22 сентября датский телеканал TV2, ссылаясь на пояснительную записку министра обороны королевства Трульса Лунда Поульсена.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

«У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты. Их устраняет украинская сторона», — говорится в документе.

По данным журналистов, ещё десять танков, которые должны передать Киеву, находятся в Польше. У двух из них выявили серьёзные повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Дании 8 сентября сообщили, что первые десять танков Leopard доставили на Украину. Всего Копенгаген пообещал передать Киеву 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72.

О неисправном вооружении, поставленном Западу на Украине сообщали неоднократно. 29 марта 2023 года украинский лидер пожаловался, что из Европы очередной раз прислали неработающую систему ПВО. Издание Der Spiegel 19 сентября сообщило, что Киев не принял от Берлина 10 танков Leopard, так как они были в плохом состоянии.

Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле, осматривавший танки, поставляемые на Украину, назвал их «металлоломом». Он заявил, что на ремонт техники потребуется около 9 месяцев.