Вашингтон, 22 сентября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Россия не оставляет Вооружённым силам Украины (ВСУ) шансов на победу, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире шоу The Jimmy Dore Show.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», — сказал Риттер.

Он добавил, что российская армия находится под руководством лучших в мире офицеров. Американский экс-разведчик, в частности, упомянул генерал-полковника Александра Романчука. Как отметил эксперт, он превосходит любого американского генерала.

Также Риттер отметил хорошую подготовленность российских генералов, великолепное оружие армии России и отличное руководство и мотивацию. По словам эксперта, это позволило России выстроить мощнейшую оборону, которую украинской армии так и не удалось преодолеть. ВСУ всё ещё в зоне перед первой линией, уточнил эксперт.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Российский лидер выразил надежду на то, что украинское «наступление» и дальше будет неудачным.

В сентябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла свыше 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения. Он также подтвердил, что контрнаступление украинских войск можно считать провалом.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 сентября в интервью CNN усомнился в успехе контрнаступления ВСУ. Он признался, что по-прежнему надеется получить от США ракеты дальнего радиуса действия. При этом 18 сентября советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армии увенчалось успехом. По его словам, инициатива полностью на стороне Украины.

Американский предприниматель Илон Маск также отметил, что ВСУ с начала «контрнаступа» понесли огромные потери, но результаты, которых удалось добиться украинской армии, ничтожны.