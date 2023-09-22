Ереван, 22 сентября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В Ереване от рук вандалов пострадало российское посольство в Армении. 22 сентября двое мужчин облили ворота здания дипмиссии красной краской. Видео с места инцидента появилось в соцсетях.

(сс) SERGII KHARCHENKO/ZUMAPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS

На кадрах, размещённых в Telegram-канале азербайджанским ресурсом Haqqin. az, двое молодых людей приближаются к зданию посольства с пакетами краски в руках. Подбежав к воротам, они бросают краску в сторону ограждения и, подняв руки, чтобы показать, что они не представляют опасности, спешно удаляются. Мужчин попытался остановить сотрудник полиции.

Серьёзного ущерба дипмиссии злоумышленники своим действиями не насели.

Как сообщало ИА Регнум, в Ереване четвёртый день продолжаются протестные акции, начавшиеся 19 сентября из-за обострения в Нагорном Карабахе.

Утром 22 сентября протестующие в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли основной городской проспект Мясникяна, связывающий центр города с другими районами Еревана, а также с дорогой в Грузию. Кроме того, участники протестной акции также блокировали ещё несколько улиц, в результате чего образовались пробки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 80 человек, в том числе одного из лидеров оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна. Его доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили.

Также армянские полицейские задержали на акции протеста Левона Кочаряна, сына экс-президента республики Роберта Кочаряна. Как заявил адвокат Александр Кочубаев, во время «жесткого привода» арестованных оппозиционеров «красные береты» избили Кочаряна.