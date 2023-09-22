Москва, 22 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про порочную любовь к газетам, раков в городском фонтане, компенсацию за кошмарные сны и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

(сс) wiggijo Рыба

Центральный федеральный округ

Незадачливого вора поймали в Москве. Мужчина в электричке стащил у попутчика деньги, документы, планшет и мобильник, но оказался настолько чужд высоким технологиям, что ответил на видеозвонок с украденного смартфона. Звонивший сделал скриншот с лицом вора и передал полиции. На ближайшей станции воришку задержали, пишет «Агентство Москва».

В Курске решили сделать музей, посвященный истории бракосочетаний, сообщает «Курский пост». Жителей города просят поделиться семейными реликвиями: интересными свадебными фото, нарядами жениха и невесты, пригласительными и открытками. Хороший шанс оставить след в истории Курска.

В Костроме раскрыли необычное преступление. Женщина-почтальон на протяжении трех лет воровала газеты и журналы в филиале почты. Ущерб составил больше 70 тысяч рублей. «Порочная любовь в Костромской области выглядит как-то так», — шутит «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

Грибной сезон чреват необычными, а порой, и неприятными находками. Недалеко от Тихвина Ленинградской области грибник случайно нашел вросший в мох… женский скелет. Он вызвал полицию. Теперь следователи пытаются выяснить, чьи это останки, пишет «Петербург с огоньком».

Приволжский федеральный округ

В Боре Нижегородской области с фермы сбежали рецидивисты-коровы. Они убегают уже не первый раз и объедают в округе клумбы. «Нижний Новгород» передает, что коров гоняли, но они возвращались на клумбы опять. Видимо, трава там особенно сочная и вкусная.

В Краснокамске по случаю Дня города придумали битву пельменей. Она пройдет по нескольким номинациям: на быстроту лепки пельменей, вкусовые качества, оригинальность, сообщает «Пермский глобус». Драться пельменями не станут.

В Саратовской области снова рассылают неправильные тревожные прогнозы от сотового оператора. На днях жителям Саратова обещали метель и снег, хотя планировали предупредить о грозе, знает «Саратовщина».

Южный федеральный округ

Курьезный случай произошел в Батайске Ростовской области. В одном из городских фонтанов завелись живые раки. Их случайно заметили и выловили сотрудники ЖКХ во время чистки фонтанной чаши. Как они там оказались — неизвестно. «Ростов №1» пишет, что возможно, их туда кто-то специально запустил.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Махачкале, несмотря на проливной дождь, прошел спортивный забег. Некоторые улицы так подтопило, что бегуны помогали застрявшим машинам выбраться из воды, удивляется «Кавказский Вавилон».

«Стрелы Казбека» пишут о необычном ритуале в думе, который устроила ставропольский депутат. Она принесла с собой диспенсер и аэрозоль-антивирус, которым от души побрызгала на коллег, а те были не против. «Правда, медицинский эффект от столь точечной «дезинфекции» сильно уступил медийному. Но в этом, наверное, и была идея. И не говорите потом, что кавказские депутаты недостаточно инициативны», — шутит автор канала.

Уральский федеральный округ

Опасная работа — курьер. Особенно в Сургуте. Здесь у доставщика пиццы под дулом пистолета украли заказ. Доставщику — восемнадцать лет. Грабителю — двадцать девять. Сумма похищенного составила 2300 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, сообщают «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Тобольске решили серьезно расширить ассортимент кондитерской продукции и придумали рыбу в шоколаде. Ее уже в октябре начнет выпускать местная шоколадная фабрика. «Столица деревень» напоминает, что ассортимент фабрики и без того полон нетривиальных сладостей: шоколадных конфет с начинкой из маринованного огурца с медом, трюфелями с щавелем. Все для того, чтобы удивить туристов.

Сибирский федеральный округ

Вахтовик засудил авиакомпанию за ночные кошмары. Mash Siberia пишет, что мужчина направлялся из Магадана в Новосибирск. Самолет в небе обледенел, начал кружить и даже накренился, пришлось садиться в Иркутске. С тех пор вахтера, по его словам, трясет и кошмарит, из-за пережитого ужаса он постоянно наблюдается у врача, более того: страхи мешают ему летать, а вахтовикам делать это нужно часто. Суд встал на сторону пострадавшего, авиакомпания должна заплатить ему 20 тысяч рублей за моральный ущерб.

В Новосибирске нашли голубя розового цвета, сообщает «Страновед». Горожане предположили, что кто-то насмотрелся «Барби», покрасил голубя и отпустил в таком виде. Домыслы опроверг местный биолог, он объяснил, что в природе такие голуби редко, но встречаются. Причина необычного окраса — генетический сбой, скорее всего, от скрещивания породистых голубей с дикими.

В алтайской Белокурихе решили высадить дубовую рощу. Не получилось: кабаны съели все закопанные в землю желуди. А это, уточняет канал «Это Алтай», две тонны желудей на площади 18 гектаров!

В Новосибирске косметолог для привлечения клиентов решила увеличить губы прямо на площади. «Как врач-косметолог я, конечно, не имею права на улице увеличивать губы», — объяснила косметолог НГС, поэтому было сделано просто «три прокола без введения препарата, чисто так, на публику».

Дальневосточный федеральный округ

В Якутске соседи чуть не передрались из-за ветра. По всему многоквартирному дому ночью громыхал сильный стук, а жители переругивались в чате. Утром оказалось, что стучала от сильного ветра крыша. «Мир глазами якутян» узнал, что дому всего-навсего четыре года.

На Камчатке связисты закопали оптический кабель и установили столбы прямо на дороге, ведущей к озеру. Причем это интенсивно используемая дорога. «Мачо с Авачи» считает, что хотя у дороги нет официального статуса, все равно «продолжать перекапывать дорогу и устанавливать на ней препятствия — это уже какое-то вредительство».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 29 сентября.