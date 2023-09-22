Москва, 22 сентября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. В Государственном историческом музее начала работу выставка «Право выбора. Краткая история российского народовластия», посвящённая 30-летию избирательной системы. Её открыла глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Павел Бедняков / РИА Новости Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что это уникальная экспозиция, где всё «дышит» живой историей, поблагодарив партнёров проекта за организацию.

На выставке представлены картины и художественные произведения из Третьяковской галереи, Русского музея и Музея современной истории России.

«Впервые за 50 лет мы собрали удивительное сочетание и музейных экспонатов, и электоральных артефактов, и архивных документов», ― сказала на открытии Памфилова.

Она отметила, что 30 лет ― не грандиозный юбилей, но прекрасный повод понять, насколько глубоки культурно-исторические корни.

«Тридцать лет ― это только новейшая, современная стадия исторического, более чем тысячелетнего процесса развития в России народовластия», ― подчеркнула глава ЦИК.

Выставка, которая проводится при поддержке Фонда президентских грантов, продлится до 31 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в России отмечают День зарождения российской государственности. Традиционно точкой отсчёта отечественной истории считается 862 год. Император Александр II выступил инициатором празднования этого дня в 1862 году, то есть спустя 1000 лет после её зарождения, согласно историческим источникам. Впоследствии этот день вычеркнули из перечня значимых для государства событий на многие годы.