Севастополь, 22 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате украинского удара по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Официальных подтверждений этой информации не поступало. Как указал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, данные о пострадавших и последствиях удара уточняются.

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Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по Севастополю. Повреждения получило здание штаба Черноморского флота.

Накануне ВСУ также предприняли попытку атаковать Крым, осуществив массированный налёт на Севастополь. Российская система противовоздушной обороны сбила 19 беспилотников.