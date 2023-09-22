Тюмень, 22 сентября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Блогер-пенсионер и бывший депутат одной из партий в Тюменской области 67-летний Владимир Воронин, который опубликовал откровенные фотографии учительницы Анастасии Шумиловой из Ишима, спровоцировав резонансный скандал, как выяснилось, ранее он был обязан судом выплатить компенсацию за оскорбление другой женщины.

Фото из личного архива Анастасии Шумиловой

По данным ИА Регнум, Воронин выступал ответчиком по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации местной предпринимательницы. Суд обязал его выплатить 184 000 рублей компенсации. Так, в ноябре 2020 года блогер опубликовал пост, в котором нелестно отзывался об одной из ишимских предпринимательниц. Женщина обратилась с иском в суд и выиграла. Суд первой инстанции обязал мужчину выплатить 50 000 рублей компенсации морального вреда, 26 000 за услуги нотариуса и ещё 107 000 судебных расходов. По данным на начало 2023 года, он всё ещё был должен выплатить ФССП порядка 92 000 рублей.

Инцидент с Шумиловой произошёл в начале сентября этого года. В своих соцсетях Воронин решил привлечь внимание общественности к внешнему виду учительницы, которая позиционирует себя также как модель. Девушка размещает в соцсетях снимки, которые одна часть общественности сочла слишком откровенными и не соответствующими образу педагога, работающего с детьми, а другая часть назвала личной жизнью женщины.

Фото из личного архива Анастасии Шумиловой

Фото из личного архива Анастасии Шумиловой

Сама 23-летняя Шумилова написала заявление в полицию на бывшего депутата, обвинив его в том, что он портит ее деловую репутацию. По мнению женщины, из-за Воронина ей начали поступать угрозы в Сети.

«Я этого Воронина раньше не знала, он использовал меня, чтобы наехать на чиновника Долженко, который за образование отвечает. Взял и опубликовал у себя в группе мои фотографии без разрешения. После этого в школе меня поставили перед выбором: удалить фото или уходить из школы. Я пока не знаю, что буду делать дальше. Город у нас маленький, а мою репутацию как учителя этот Воронин буквально уничтожил. Но он ведь даже не знает, какой я учитель. Ученикам нравились мои уроки, меня дети были рады видеть. Я люблю свою профессию, потратила на образование много лет, я не хочу, чтобы это было впустую. Переехать в другой город я тоже сейчас никак не могу, у меня семья, маленький ребёнок. После случившегося мне стало писать много людей. Кто-то всякие гадости говорит, оскорбляет. Но и поддержки много, люди готовы за меня заступаться. Учителей много написало, но в основном из других городов. Они сочувствуют и надеются, что я смогу как-то повлиять на эту систему. И педагогов наконец перестанут преследовать за личную жизнь», — рассказала Анастасия ИА Регнум.

Воронин в своём посте подтвердил, что претензии у него есть именно к действиям заместителя главы города Бориса Долженко.

«Заместитель главы города Долженко подбирает кадры в школу в соответствии со своим вкусом. Совсем недавно он представил в 8-й школе нового учителя. Ученики в восторге! Родители в прострации», — говорится в сообщении.

Скриншот страницы Владимира Воронина в социальных сетях

Скриншот страницы Владимира Воронина в социальных сетях

История с фотографиями получила широкий резонанс. Руководство школы, в которой работала Шумилова, попросило её удалить откровенные снимки или покинуть должность учителя. Анастасия в многочисленных беседах со СМИ отмечала, что не собирается отказываться от хобби и допустила возможность суда со школой.