Баку, 22 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Баку рассматривает вопрос амнистии карабахских военнослужащих, которые добровольно сложили оружие, заявил 22 сентября Reuters помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Minval.az Хикмет Гаджиев

«Даже в отношении бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, и даже для них мы предусматриваем амнистию», — заявил он.

Гаджиев добавил, что права карабахских армян будут соблюдать в рамках их интеграции в Азербайджан. По его словам, в регионе запросили гуманитарную помощь, в том числе топливо. Помощник Алиева сообщил, что в течение 22 сентября планируют доставить Карабах три партии гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Никол Пашинян 22 сентября заявил, что жители Нагорного Карабаха могут возвращаться домой. При этом он назвал ситуацию в регионе крайне напряжённой.

Азербайджанская армия начала бои в Карабахе 19 сентября, называя их «антитеррористическими действиями». 20 сентября Степанакерт согласился сложить оружие на условиях Баку. На следующий день в Евлахе прошли первые переговоры между представителями сторон конфликта. Все контакты проходили при посредничестве российских миротворцев.

Пашинян с самого начала обострения заявил, Армении нельзя вмешиваться в карабахский конфликт. Поздравляя сограждан с Днём независимости, он ни разу не сказал про Карабах. При этом в октябре 2022 года армянский премьер-министр подписал Алма-Атинскую декларацию, в которой Карабах отнесён в территории Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Ереван фактически признал принадлежность спорного региона Баку. Он назвал решённым вопрос о том, что Нагорный Карабах отойдёт Азербайджану.