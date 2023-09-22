Вашингтон, 22 сентября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Пресс-конференция по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, на которой он вместе с президентом США Джо Байденом должен были пообщаться с журналистами, закончилась скандалом. После взаимного общения оба политика отказались отвечать репортёрам, принявшимся наперебой выкрикивать вопросы.

EPA/ТАСС

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При этом и Зеленский, и Байден продолжали молчать. Украинский лидер сидел с напряжённым выражением лица и время от времени кидал тревожные взгляды в сторону своего американского коллеги. При этом глава Белого дома с лёгкой ухмылкой молча смотрел на толпу корреспондентов. Он также не проронил не слова.

Как сообщало ИА Регнум, это не первый случай странного поведения Зеленского во время визита в Вашингтон. На полях Генассамблеи ООН во время спора с главой одной из стран — союзников Украины он устроил истерику. Как рассказал человек, который недавно встречался с обоими политиками, глава киевской власти во время разговоров впадал в излишнюю эмоциональность, резко критикуя страны, которые, по его словам, не поставляли оружие Киеву достаточно быстро.

Также обратили внимание в США и на выражение лица Зеленского, с которым он слушал выступление Байдена на Генассамблее ООН. Экс-разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер отметил, что оно было таким, как будто глава Украины накануне отравился.

В неловкой ситуации оказался и глава Белого дома. Во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН американский лидер врезался в флаг Бразилии, а также забыл про рукопожатие с президентом латиноамериканской республики по завершении их совместного выступления.