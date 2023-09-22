Киев, 22 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Украинской власти пора менять подход и сделать выводы в связи с тем, как главу Украины Владимира Зеленского встретили на этот раз в США, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Wikimedia.org Алексей Гончаренко

«По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались», — заявил украинский депутат.

Он призвал менять подходы и усвоить полученные уроки. Украинский депутат сделал вывод, что только силу ценят в мире. Поэтому на первом месте находится армия, а также готовность уничтожить врагов, кем бы они ни были.

«Никого, кроме США, у нас нет. В момент когда США решат прекратить поддерживать нас, мы проиграем. У нас нет ни оружия, ни экономической глубины», — напомнил Гончаренко, добавив, что считает отношения с США самыми главными для Киева.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский побывал с визитом в США 19–22 сентября, отправившись затем в Канаду. В Нью-Йорке он поприсутствовал на заседании Совета Безопасности ООН, а также выступил на одной из сессий Генассамблеи.

В Вашингтоне он побывал на аудиенции у президента США Джо Байдена, который пообещал передать Киеву американские танки и заверил, что страна будет и дальше поддерживать Украину.

На Украине и в США обратили внимание на большую разницу между нынешним приёмом, оказанным Зеленскому, и прошлогодним. В этом году в Конгрессе никто не апплодировал ему стоя, выступления не получилось.

На ГА ООН Зеленский выступал перед полупустым залом. Кроме того, итоговая пресс-конференция Зеленского и Байдена завершилась скандалом: участники переговоров молча сидели, не отвечая на вопросы.