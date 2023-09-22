В Киеве признали провальным визит Зеленского в США
Депутат Рады Гончаренко заявил, что украинские власти заигрались
Киев, 22 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Украинской власти пора менять подход и сделать выводы в связи с тем, как главу Украины Владимира Зеленского встретили на этот раз в США, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
«По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались», — заявил украинский депутат.
Он призвал менять подходы и усвоить полученные уроки. Украинский депутат сделал вывод, что только силу ценят в мире. Поэтому на первом месте находится армия, а также готовность уничтожить врагов, кем бы они ни были.
«Никого, кроме США, у нас нет. В момент когда США решат прекратить поддерживать нас, мы проиграем. У нас нет ни оружия, ни экономической глубины», — напомнил Гончаренко, добавив, что считает отношения с США самыми главными для Киева.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский побывал с визитом в США 19–22 сентября, отправившись затем в Канаду. В Нью-Йорке он поприсутствовал на заседании Совета Безопасности ООН, а также выступил на одной из сессий Генассамблеи.
В Вашингтоне он побывал на аудиенции у президента США Джо Байдена, который пообещал передать Киеву американские танки и заверил, что страна будет и дальше поддерживать Украину.
На Украине и в США обратили внимание на большую разницу между нынешним приёмом, оказанным Зеленскому, и прошлогодним. В этом году в Конгрессе никто не апплодировал ему стоя, выступления не получилось.
На ГА ООН Зеленский выступал перед полупустым залом. Кроме того, итоговая пресс-конференция Зеленского и Байдена завершилась скандалом: участники переговоров молча сидели, не отвечая на вопросы.