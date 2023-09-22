Севастополь, 22 сентября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. ВСУ могут нанести ещё одну атаку по Севастополю, заявил губернатор города Михаил Развожаев 22 сентября в Telegram-канале

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий», — написал он.

Развожаев также призвал всех, кто оказался возле штаба Черноморского флота, в случае звуков сирены, следовать в укрытия.

Губернатор сообщил, что на месте ракетного удара по штабу флота работают спасатели, пожарные тушат огонь, аэромобильную группировку привели в готовность.

Как передавало ИА Регнум, Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в 13:20. Возле Русского драматического театра имени Луначарского упал осколок. Губернатор призвал не выкладывать фото и видео с места происшествия.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 22 сентября сбили над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них уничтожили возле побережья Крыма, другой — у берегов Краснодарского края.