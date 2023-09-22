Москва, 22 сентября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Преждевременно говорить о полном охлаждении в отношениях Варшавы и Киева, которые сейчас переживают возможно и искусственный раскол на фоне предстоящих парламентских выборов в Польше, итог нужно ожидать после 15 октября. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Максим Жаров.

Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский

Ранее французская газета Le Figaro написала, что польское правительство нанесло серьёзный удар по Украине, отказавшись от дальнейших поставок вооружений. Как отметили авторы материала, каковы бы ни были причины выхода Польши из состава «активно помогающих Украине стран», это дорого обойдётся украинцам.

По мнению политолога Жарова, напряжения и споры между Польшей и Украиной как по вопросам зерна, так и вооружений упираются во внутренние проблемы поляков и падение рейтингов правящей партии «Право и Справедливость».

«Все эти вопросы нужно рассматривать в контексте предстоящих парламентских выборов. И ситуация говорит именно о проблемах партии, которой нужны громкие заявления и поддержка интересов граждан Польши. Поэтому не исключено, что мы наблюдаем искусственное охлаждение в отношениях с Киевом. Но об этом мы узнаем после 15 октября», — поделился Жаров.

Политолог допустил, что Варшава и Киев сейчас разыгрывают некий спектакль, который одобряют Вашингтон и Лондон, а целью его является получение необходимого большинства мест партии «Право и Справедливость» в парламенте Польши. По мнению политолога, Польша остаётся зависимым государством, которое не может принимать самостоятельные решения, а выполняет указы США. Тем более, что новым современным оружием Варшава закупается у Сеула, а также Вашингтона.

«США продолжают сотрудничать с Польшей по поставкам. К тому же, поляки продолжают передавать оружие Украине по прошлым контрактам. Они занимаются перепродажей в обмен на поставки нового оружия. Процесс идёт. И только США и Британия будут принимать решение об отношении поляков к украинцам», — отметил Жаров.

При этом, он не исключил, что напряжение в украино-польских отношениях может возрасти, если план Варшавы после выборов не осуществится. Тогда может несколько поменяться вектор обновлённого парламента в отношении конфликта на Украине и дальнейшего оказания ей помощи.

«Но пока строить однозначное мнение о развороте Польши преждевременно, чтобы не попасть на удочку искусственно выстроенного охлаждения. Нужно дождаться выборов», — заключил Жаров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat 20 сентября заявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие Киеву. Это решение он объяснил тем, что Польша сама активно вооружается и нуждается в запасе современного оружия.

По словам президента Польши Анджея Дуды, решение польского премьера о прекращении поставок относится только к новому типу вооружений. Он подчеркнул, что польская сторона продолжит выполнять уже заключенные контракты, в том числе и на поставку самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм.

До этого также наблюдались серьёзные споры между Польшей и Украиной из-за поставляемой Киевом сельскохозяйственной продукции. Так Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки, и выдвинул Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну зерна с Украины. 15 сентября, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Варшава самостоятельно продлила ограничения на поставки зерна с Украины.

Киев 18 сентября подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна.

Позже украинский лидер во время выступления на Генассамблее ООН с обидой упомянул «некоторых друзей», отказавшихся от покупки украинского зерна в ущерб своим фермерам. Не называя конкретных стран, он обвинил их в фальшивой солидарности и «подыгрывании» Москве. Этот шаг Зеленского вызвал новый виток дипломатического скандала: украинского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши.