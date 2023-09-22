Минск, 22 сентября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Белоруссия конкретными экономическими мерами ответит на немотивированную блокаду Латвией грузовых и пассажирских потоков, сообщили 22 сентября в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Белоруссия отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков, в том числе конкретными экономическими мерами», — говорится в заявлении пресс-службы МИД в связи с закрытием Латвией пункта пропуска «Урбаны-Силене».

В МИД Белоруссии решение латвийской стороны назвали очередным откровенно недружественным и политизированным шагом. В ведомстве добавили, что заявление Риги о закрытии пункта пропуска для укрепления охраны границы не выдерживают никакой критики. Белорусский МИД подметил, что нелегальные мигранты не пользуются официальными пунктами пропуска.

Латвия объявила 19 сентября о закрытии пункта пропуска «Силене» на границе с Белоруссией. В Риге этот шаг объяснили необходимостью борьбы с нелегальной миграцией. Теперь на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести погранпостов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что страна не собирается вмешиваться в жизнь соседних стран, но в случае агрессии будет не рисовать «красные, жёлтые, чёрные или голубые линии», а немедленно отвечать силой. Белорусский лидер предложил соседям жить дружно и подчеркнул, что в Минске «красной линией» считают государственную границу Белоруссии.