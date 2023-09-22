Киев, 22 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наносит колоссальные удары по Украине, нанося значительные повреждения энергетической инфраструктуре городов. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очень много повреждений, уничтожение разных объектов, по Киеву мощнейший удар», ― добавил эксперт.

Соскин отметил, что украинская столица очень сильно пострадала, без электроснабжения остались целые районы.

При этом политолог подчеркнул, что власти в этой ситуации бессильны. Более того, по его словам, правительство Владимира Зеленского скрывает информацию об атаках и последствиях ударов и даже уголовно преследует украинцев за её распространение.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на теракт киевского режима на Крымском мосту. Российские войска наносят удары возмездия по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, при этом заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 сентября на брифинге сообщил, что российские войска ночью нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам украинской военной промышленности и центрам подготовки разведчиков и диверсантов ВСУ. Объекты поражены, цели достигнуты, добавил военный.

В тот же день на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. О серии взрывов в Киеве и работе систем противовоздушной обороны 21 сентября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, взрывы прогремели в Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах. После взрывов в Святошинском районе наблюдались перебои с электро — и водоснабжением.

Местные власти также сообщили о взрывах в Киевской, Львовской и Черкасской областях, Ивано-Франковске, Харькове и Хмельницком. В Ровно заявили, что под ракетный удар попали энергетическая и гражданская инфраструктура.