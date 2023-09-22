Москва, 22 сентября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разыскивают Сергея Г., который будучи представителем саморегулируемой организации арбитражных управляющих, похитил 8 млн рублей у семьи погибшего в зоне проведения СВО добровольца.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказал источник ИА Регнум, инцидент произошёл в марте в Санкт-Петербурге. 21 сентября следователи постановили возбудить уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Выяснилось, что уроженец Омска Сергей Г. сумел обналичить средства с банковского счёта родственницы добровольца, погибшего на Украине.

В настоящее время ведётся розыск подозреваемого.

В августе ИА Регнум сообщало, что участник спецоперации обратился в полицию Москвы после того, как знакомая, ухаживавшая за ним в госпитале после ранения, украла у него 1,85 млн рублей. Кроме того, пытаясь от него скрыться, женщина наехала на бойца на автомобиле.