Донецк, 22 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению пограничника ВСУ Дениса Гангалу за убийство трёх мирных жителей Мариуполя. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кадр из видео

Суд установил, что украинский военнослужащий с 15 по 30 марта находился на боевой позиции «АзовИнтекс» в Мариуполе. Он по приказу старшего позиции вместе с другими пограничниками расстрелял из пулемёта четыре легковых автомобиля, выезжающих из города, причём на машинах были белые ленты, обозначающие принадлежность к гражданскому транспорту.

«В результате были убиты трое мирных граждан, ещё один человек получил ранение», — сообщили в СК.

Гангала в беседе с пресс-службой заявил, что раскаивается в содеянном.

«Я произвёл выстрелы, около 9-12 патронов. Машина остановилась, из машины никто не выходил… Там было, когда увидели, трое гражданских. Мёртвые», — рассказал он подробности преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Верховный суд ЛНР приговорил украинского военного к 20 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов. Он в составе экипажа БМП трижды выстрелил по домам в посёлке Николаевка в Попаснянском районе. В ходе обстрела погиб 35-летний мирный житель.