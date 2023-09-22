Москва, 22 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин обсудил с Совбезом отношения с ближайшими соседями и партнёрами России, в том числе безопасность в регионе, сообщили 22 сентября в Кремле.

Павел Быркин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

«Объём работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», — сказал Путин в начале совещания.

Президент в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В совещании, в частности, приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Обсуждения начали с вопросов безопасности.