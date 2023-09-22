Москва, 22 сентября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В Москве прошла презентация нового сезона Института развития интернета (ИРИ). На мероприятии с участием звёздных гостей представили более 100 флагманских проектов.

Пресс-служба Института развития интернета (ИРИ)

Они выйдут в период с сентября 2023 года по декабрь 2024 года, среди них — исторические, комедийные, семейные и детективные сериалы, образовательные и документальные программы, шоу, анимационные и игровые проекты для детей и подростков и видеоигры. Проекты презентовали гендиректор и генпродюсер ИРИ Алексей Гореславский и Елена Лапина.

«Пришло время показывать первые большие результаты работы, которая велась последние несколько лет. Главное — не количество, хотя и объём рынка важен, а синергия всех игроков: онлайн-платформ, продюсеров, авторов, власти. Совместными усилиями делается новый продукт, который, судя по количеству просмотров и цифрам онлайн-кинотеатров, интересен зрителю», — отметил Гореславский.

Гости презентации увидели такие проекты, как шпионская драма «ГДР» про борьбу мировых спецслужб в 1980–1990 годах, экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек», драму «Слово пацана» о переломном периоде в жизни страны, исторический детектив «Плевако» о знаменитом адвокате с Сергеем Безруковым в главной роли, продолжение сказочной кинофраншизы «Последний Богатырь. Наследие», драму «Челюскин. Первые», военно-историческую драму «Адмирал Кузнецов», драму «Точка ноль» о столичном вирусологе и другие киноленты и сериалы. Ряд представленных проектов основаны на реальных событиях.

Представили авторский проект писателя и филолога Константина Образцова «Образцовое чтение» о том, как читать литературу и получать от этого удовольствие, комедийное шоу «Стереотипы» о культурных клише, реалити-шоу «Ольга Вузова» о преимуществах технического образования в России с известной телеведущей и блогером Ольгой Бузовой. Также гостям представили проект-исследование жанра фантастики «За ширмой тысячного ли», проект о региональных учителях «Классная работа» и второй сезон проекта о событиях 1807–1826 годов «Проект 1812».

Отмечается рост интереса к национальным героям и их корням. Среди подобных проектов: фэнтези «Молот ведьм» про богатырей, спасающих мир от древнего зла, комедия «Казачок» о современном подростке в казачьей станице, комедия «Короче, план такой» про секретную команду хакеров из России, фантастическая комедия «Министерство Всего Хорошего» и другие проекты. Также в линейке: история одной большой семьи в сериале «Многодетство», комедии «Мастодонт» и «Котострофа», семейная комедия «Артист» с Юрием Стояновым о воре-рецидивисте, который решает начать жизнь с чистого листа и проект «Подростки и космос».

Проект «Киборг», среди героев которого фигурист Роман Костомаров, расскажет о российских разработках в области протезирования, цикл «Деньги будущего. Новый мировой финансовый порядок», расскажет о том, что ждёт деньги в ближайшие 20 лет, проект номинированного на «Оскар» Максима Арбугаева «Северный морской путь», сериал о российских смешанных единоборствах «Большая битва», документальный проект «История российских компьютерных игр», история советского и российского олимпийского движения в проекте «Игры и люди» от почётного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, история «чёрного золота» в сериале «Нефть».

ИРИ впервые представил линейку проектов для аудитории в возрасте 10-16 лет: фантастическая комедия «Недетское кино», детектив «Любопытная Варвара», скетч-шоу «#ШКЛТ», приключенческая комедия «Три друга, клад и матрос Кошка», сериал «Политех». В разделе видеоигр гости увидели историческую ARPG «Смута» о событиях Смутного времени, «МетаМосква» с VR и AR-технологиями, игру «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений».

Презентацию ИРИ посетили члены Наблюдательного совета ИРИ: первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый замгендиректора ВГТРК, гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский, гендиректор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова и писатель Александр Цыпкин.

Также на мероприятии присутствовали генпродюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, гендиректор телеканала СТС Александр Акопов, сооснователь и генпродюсер онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк, эксперт конкурсного комитета ИРИ, сооснователь и генпродюсер онлайн-кинотеатра START Эдуард Илоян, зампредседателя Госдумы Пётр Толстой, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, глава комитета Госдумы по инфорполитике и информационным технологиям Александр Хинштейн, депутат Антон Горелкин, первый замруководителя администрации главы и правительства Чечни Джамбулат Умаров, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генпродюсер «НМГ Студии», режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук, актёр Евгений Миронов, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов, режиссёры Алексей Учитель и Карен Оганесян, режиссёр, актёр и народный артист России Игорь Угольников.

Среди гостей презентации также были артисты, блогеры и журналисты, Юлия Меньшова, Ирина Пегова, Стася Милославская, Игорь Верник, Олеся Судзиловская, Елизавета Ищенко, Сергей Марин, Анар Халилов, Глеб Калюжный, Аристарх Венес, Артемий Лебедев и многие другие.

ИРИ — площадка для взаимодействия государства и общества в цифровой индустрии. ИРИ поддерживает и продвигает социально значимый контент и распределяет госсубсидии. С 2020 года ИРИ поддержал более 1500 проектов, включая сериалы, подкасты, блогерские шоу. В 2021 году институт учредил Первую национальную премию интернет-контента.