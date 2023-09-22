Москва, 22 сентября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ухудшение отношений между Польшей и Украиной, заявил, что противники России перегрызлись за корку чёрствого хлеба.

Иван Шилов ИА Регнум

«Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле — за корку чёрствого хлеба», — написал политик в Telegram-канале.

Он отметил, что даже ближайшие союзники давно не ставят Украину в польский грош и не видят в Киеве равноценного партнёра. Медведев напомнил, что Польша продлила запрет на поставки украинского зерна, а её примеру последовали Словакия и Венгрия. Киев в ответ на это пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Медведев добавил, что затем на полях сессии Генассамблеи ООН Польша пригрозила Украине запретом на ввоз не только зерна, но и украинских овощей и фруктов. Помимо этого отказалась от поставок вооружения Киеву со словами «самим нужнее».

В последнее время отношения Польши и Украины обострились. Одной из причин стал вопрос о запрете экспорта украинского зерна в страны Восточной Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго. В связи с этим 12 сентября Варшава выдвинула ЕК ультиматум.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что киевские власти не ожидали такого жёсткого решения со стороны соседней Польши

Запланированную встречу президента Польши с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, отменили.

Помимо всего прочего, Варшава пригрозила заблокировать попытку Украины вступить в ЕС.