Белгород, 22 сентября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Украина вечером 21 сентября обстреляла Белгородскую область. Под удар снова попала гражданская сельскохозяйственная техника, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обстрелу подверглось село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительным данным, ВСУ выпустили шесть мин из села Амбарное Купянского района Харьковской области.

В результате обстрела пострадал только комбайн «СК-5 Нива», принадлежащий местному жителю. Сельхозтехника полностью сгорела. Жители села не пострадали.

Это уже не первый удар украинских военных по гражданским объектам, в том числе по сельхозугодиям. Так, в августе украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, осуществлявший сельскохозяйственные работы в окрестностях села Новопетровка.

Дрон врезался в боковое зеркало заднего вида грузовика, детонации не произошло. Фермер не пострадал.