Москва, 22 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Идея о введении налога на прибыль с замороженных активов России в США может перейти в судебное русло. Об этом 22 сентября ан пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Rod Lamkey/Global Look Press Джанет Йеллен

Официальный представитель Кремля отметил, что в данном вопросе владельцам активов необходимо выносить свои суждения, руководствуясь юридической точной зрения.

«В случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия и желания оспорить, то, конечно, будем прибегать к судебным инстанциям», ― заверил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных российских активов. Она пояснила, что введение налога и конфискация активов ― это не одно и то же. По её словам, полное их изъятие было бы незаконным. Речь идёт о налоге на непредвиденные доходы.

Глава министерства добавила, что США обсуждают эту идею с Евросоюзом. Юридическая служба ЕС пришла к такому же выводу, поэтому появился альтернативный план обложить прибыль от использования активов налогом.

Налог на прибыль от заблокированных активов ЦБ России европейские чиновники предложили ввести на встрече с представителями Германии, Франции, Испании, Италии и Бельгии. Еврокомиссия планирует обязать компании, получающие дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли переводить в бюджет ЕС. Данная инициатива может принести около 3 млрд евро.

Общая сумма активов составляет порядка 200 млрд евро, большая часть в наличных и депозитах, а оставшиеся — в облигациях.

Евросоюз и США заморозили российские активы с началом специальной военной операции на Украине. Еврокомиссия долгое время искала правовые основания для их отъёма, канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов Центробанка. Европейский ЦБ предупредил Брюссель о возможности подрыва доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов. Президент России Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов за рубежом.