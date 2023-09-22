Пермь, 22 сентября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер «Боинг» выкатился за взлётно-посадочную полосу при посадке в аэропорту Перми. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительная причина — пилот попросту не успел затормозить», — говорится в публикации.

Самолёт выполнял рейс из Антальи. На борту было 174 пассажира. После посадки их эвакуировали, никто не пострадал.

Аналогичный инцидент произошёл в прошлом месяце в аэропорту Новокузнецка. Как сообщало ИА Регнум 22 августа, пассажирский Boeing-737 авиакомпании Nordwind, прилетевший из Санкт-Петербурга, при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и повредил шасси. На борту воздушного судна было 140 пассажиров.

А за несколько дней до этого, 18 августа, прибывший из Батагая самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» повредил шасси во время руления после посадки в аэропорту Якутска. В результате никто не пострадал.