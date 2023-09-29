Москва, 29 сентября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. 29 сентября стартует Всероссийская акция «Оберегая сердца», приуроченная ко Всемирному дню сердца. Она призвана снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, с её помощью организаторы повышают уровень грамотности россиян в вопросах сохранения здоровья. Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний — один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение». Акция проходит уже в пятый раз.

Минздрав РФ В Белгородской области специалисты кардиоцентра провели высокотехнологичную операцию пациенту, который находился в предынсультном и предынфарктном состоянии

«Волонтёры-медики за всё время провели свыше 12 тысяч профилактических мероприятий для 6 миллионов человек», — сказала ИА Регнум начальник отдела программ по общественному здоровью Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», руководитель проекта Дарья Дерюжинская. Она отметила, что основная цель акции в 2023 году — сформировать тренд на контроль показателей уровня артериального давления среди населения. Для реализации профилактических мероприятий волонтёры-медики проходят обязательное обучение, разработанное совместно с ФГБУ «НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова» Минздрава России.

Для разных целевых групп предусмотрены различные форматы мероприятий. Например, школьников учат распознавать признаки инфаркта и инсульта, чтобы при необходимости они могли вовремя оказать помощь своим старшим родственникам. Также волонтёры-медики рассказывают о симптомах нарушения системы сердца и о том, как не упустить момент обращения к специалисту. Для пожилых волонтёры проводят просветительские мероприятия, на которых объясняют причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также рассказывают им о необходимых корректировках в образе жизни.

Координатор санитарно-профилактического просвещения Амурского регионального отделения «Волонтёры-медики» Никита Шушарин считает, что понимание такой проблемы, как заболевания сердца, важно всем — независимо от возраста.

В 2023 году амурские волонтёры проводили проверки здоровья людей в возрасте от 18 до 55 лет прямо в трудовых коллективах — не отходя от рабочего места. «Работникам данный формат очень понравился тем, что не всегда есть свободное время сходить, обследоваться и поговорить с врачом-терапевтом и кардиологом, а на данном мероприятии такая возможность появилась», — рассказал Шушарин ИА Регнум.

«Акция «Оберегая сердца», приуроченная к Всемирному дню сердца, очень важная и нужная акция. Потому что сердечно-сосудистые заболевания молодеют с каждым днём, и об этом нужно знать каждому, начиная с малых лет, чтобы вовремя заниматься профилактикой данных заболеваний, ведь знания — самая лучшая профилактика. А также важно знать об их симптомах, чтобы вовремя помочь человеку и оказать помощь», — сказала ИА Регнум координатор санитарно-профилактического просвещения в Тамбовской области Наталья Кузнецова.

Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний — один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента Владимира Путина. По нацпроекту региональные больницы получают новое современное оборудование. Для проведения обследования, лечения и реабилитации открываются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Всего удалось переоснастить уже 538 таких центров и ввести в эксплуатацию более 20 тыс. единиц медицинского оборудования. Это помогает спасению жизней.

Например, в конце августа 2023 года врачи Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы спасли мальчика из Ямало-Ненецкого автономного округа с редким врождённым пороком сердца. Малыша дважды оперировали кардиохирурги, тяжёлое состояние маленького пациента потребовало применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМ) — высокотехнологичного метода, который используется при лечении пациентов с дыхательной и сердечной недостаточностью.

Минздрав РФ Свердловские врачи спасли жизнь ребёнку из Надыма с редким врождённым пороком сердца

«Особенность данного случая заключалась в том, что у пациента также была гипоплазия (недоразвитие) ветвей лёгочной артерии. В том числе по этой причине потребовалось применение ЭКМО, а в дальнейшем — ещё одно вмешательство, в ходе которого была выполнена пластика ветвей лёгочной артерии», — отметил заведующий отделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев.

После пяти суток на аппарате ЭКМ мальчика перевели в Областную детскую клиническую больницу. Медики восстановили сердечно-сосудистую и дыхательную системы ребёнка, а также научили его самостоятельно есть из бутылочки.

В Белгородской области специалисты кардиоцентра провели высокотехнологичную операцию 69-летнему мужчине, который находился в предынсультном и предынфарктном состоянии. Она включала в себя сразу два оперативных вмешательства — аортокоронарное шунтирование, которое выполняется при аортосклерозе на артериях сердца, и каротидную эндартерэктомию, в ходе которой убрали артериосклеротическую бляшку из просвета сонной артерии, минимизировав риск развития инсульта в будущем.

Минздрав РФ Белгородская область. Операция пациенту, который находился в предынсультном и предынфарктном состоянии

«Операции были проведены по одной из самых современных методик — они проходили на работающем сердце, без подключения аппарата искусственного кровообращения. Этот щадящий метод минимизирует риск осложнений в послеоперационном периоде. Методика требует от хирурга умения, опыта и навыков проведения подобных операций», — сообщил исполняющий обязанности заведующего отделением кардиохирургии областной клинической больницы Святителя Иоасафа Алексей Павлов.

Консультирование родственников пациентов, перенесших инсульт, организовано в региональном сосудистом центре областной клинической больницы Томской области. В преддверии Всемирного дня сердца там открылась специальная школа. На бесплатных занятиях родственникам пациентов предоставят необходимую информацию о заболевании. Врачи-неврологи обучат правильному уходу после инсульта и расскажут, как не допустить развития повторных нарушений мозгового кровообращения.

В Ульяновской области хирургическая служба Центральной клинической медико-санитарной части (ЦК МСЧ) переехала в новый корпус и получила передовое оборудование. Концентрация отделений хирургического профиля в одном корпусе позволит повысить оперативность оказания помощи пациентам. Врачи смогут максимально быстро и качественно провести все необходимые исследования и оперативное вмешательство.

«В планах обновление кабинетов, где раньше размещались хирургические службы. Предполагается разместить там отделение реабилитации и паллиативное отделение», — отметил главный врач учреждения Юрий Келин.

В новосибирском Академгородке скоро смогут оперировать пациентов с внутримозговыми кровоизлияниями. А год назад врачи освоили еще одну высокотехнологичную операцию — тромбоэкстракцию при ишемических инсультах. Современная технология позволяет через порт в бедренной артерии подвести зонд к тромбу в сосуде головного мозга и под рентген-контролем извлечь его.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Здравоохранение» в российские больницы поставляется новое современное оборудование для проведения обследования, лечения и реабилитации после перенесённых заболеваний, открываются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. С момента старта нацпроекта в региональные сосудистые центры по всей России поступило более 20 тыс. единиц медоборудования. Кроме того, более 825 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящие под диспансерным наблюдением, бесплатно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.