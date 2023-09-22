Москва, 22 сентября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Российский оскаровский комитет приостановил работу. Об этом 22 сентября сообщил входивший в него продюсер Фёдор Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в последнее время состав комиссии стал значительно меньше, чем был ранее.

«Выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» в обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура и спорт подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно», — сказал Попов ТАСС.

Так, в 2023 году российская комиссия не будет выдвигать никаких отечественных картин в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Официальных комментариев президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России не давал.

Традиционно комитет выдвигал фильмы в сентябре–октябре. В прошедшем 2022 году этого также не произошло, но на тот момент по причине разницы мнений — кинодеятели не пришли к консенсусу, влияет ли политическая обстановка на участие в кинопремии.

Как сообщало ИА Регнум в июле, церемонию вручения премии «Эмми» перенесли впервые с 2001 года из-за забастовок актёров. Как отмечало издание Variety, дату переноса озвучат через несколько месяцев. В предыдущий раз «Эмми» переносили в 2001 году из-за теракта с башнями Всемирного торгового центра 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане.

Как сообщалось, решение о забастовке Гильдии сценаристов Америки, крупного профсоюза по правам работников кино и телевидения, вызвал тупик в переговорах с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов, в котором состоят представители крупных кинокорпораций вроде Netflix, Amazon, Disney и других.