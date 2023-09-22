Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Глава Украины Владимир Зеленский считает, что ВСУ смогут захватить Артёмовск и ещё два города. Об этом он рассказал журналистам во время визита в США, сообщила 21 сентября газета The New York Times.

president. gov. ua Владимир Зеленский

«Я не скажу вам, какие города, извините», — ответил украинский лидер на просьбу назвать, два других города.

Зеленский заявил, что ВСУ продолжат пытаться провести контрнаступление осенью и зимой. Он считает, что сможет найти слабости у российской стороны и воспользоваться ими.

«Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», — добавил Зеленский и добавил, что не является лучшим военным экспертом.

Как сообщало ИА Регнум, ветеран американской армии Ноктис Дрейвен отметил, что в этот раз Зеленского холодно встретили в Вашингтоне. По мнению эксперта это свидетельствует о скором завершении конфликта. Он предположил, что это связано с провалом контрнаступления ВСУ, несмотря на широкую поддержку Запада.

Президент России Владимир Путин в начале сентября, комментируя ситуацию на фронте, заявил, что контрнаступление ВСУ не пробуксовывает, а стало настоящим провалом. Он выразил надежду, что все остальные попытки наступления украинской стороны окажутся такими же.