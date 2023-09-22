Москва, 22 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Правительство России ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива на фоне сложившихся у потребителей проблем. Оно принято своевременно. Об этом 22 сентября на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ural-66

Официальный представитель Кремля отметил, что рынок топлива сейчас нестабилен во всём мире. В России также назрела необходимость регулирования рынка из-за определённых проблем.

«Правительство своевременно приняло меры, они будут действовать столько, сколько необходимо для обеспечения стабильности на рынке», ― подчеркнул Песков.

Он также добавил, что никаких предпосылок к «социальным взрывам» в связи с ростом цен на топливо не было.

«Это обычная работа правительства — обеспечивать стабильность топливного рынка», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Минэнерго анонсировали радикальные меры по борьбе с «серым экспортом» нефтепродуктов.

21 сентября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

Как заявил позднее первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин, запрет на экспорт бензина и дизтоплива вели бессрочно. При этом он подчеркнул, что это зависит от насыщения рынка и результатов применения этого инструмента. Сорокин считает, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание», позволит насытить биржу и внутренний рынок, закрыть нехватку, в том числе у аграриев.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Кроме того, власти ежедневно ведут мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что правительство своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть, но теперь в целом договорилось с производителями о дальнейших действиях.

Вице-премьер Александр Новак 20 сентября заверил, что в России нет дефицита топлива, все проблемы с наполнением рынка решили. По его словам, баланс производства показывает, что в этом году страна производит больше, чем в прошлом году.