Москва, 22 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Страны Средней Азии выстраивают свои отношения с США, поэтому нет ничего особенного во встрече лидеров государств региона с американским президентом Джо Байденом, заявил 22 сентября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Adam Schultz/White House/Global Look Press

Он прокомментировал саммит формата C5+1 (Казахстан, четыре республики Средней Азии и США), который прошёл в Нью-Йорке 21 сентября на полях Генассамблеи ООН.

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