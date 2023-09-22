Тамбов, 22 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Законопроект, касающийся поддержки работников здравоохранения, приняла Тамбовская областная дума в первом чтении. По словам председателя регионального парламента Евгения Матушкина, законопроект направлен на обеспечение кадрами областных медицинских организаций, расположенных в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек. Под этот критерий подходят города Мичуринск и Тамбов.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«Теперь предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере миллиона рублей будет распространяться не только на участковых терапевтов и педиатров, как было у нас ранее, но и на узких специалистов — неврологов, кардиологов, онкологов, хирургов, инфекционистов — всего более двадцати специальностей, — рассказал Евгений Матушкин. — Это поможет медицинским учреждениям закрыть потребность во врачебных кадрах».

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

Также на заседании депутаты Тамбовской областной думы одобрили закон о регулировании земельных отношений в регионе в части поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Закон исполняет распоряжение президента РФ Владимира Путина о дополнительных мерах социальной поддержки отличившихся участников специальной военной операции.

«Получение бесплатного земельного участка распространяется на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий, — пояснил Евгений Матушкин. — Также правом на земельный участок наделены члены семей участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в СВО».