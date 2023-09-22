Тамбов, 22 сентября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Закон, направленный на поддержку семейного предпринимательства, приняла Тамбовская областная дума. Как отметил председатель регионального парламента Евгений Матушкин, законом вводится понятие «семейное предприятие».

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«Закон направлен на государственную поддержку новой категории предпринимательства — «семейное предприятие», — отметил Матушкин. — Законопроект был внесен в областную думу главой региона Максимом Борисовичем Егоровым». Глава Тамбовской областной думы напомнил, что президент РФ Владимир Путин «неоднократно в своих выступлениях упоминал о необходимости развития семейного предпринимательства, в том числе о законодательном закреплении данной категории».

Согласно принятому закону, отметил Евгений Матушкин, семейным предприятиям будут оказываться различные меры поддержки. »Это будет способствовать и обеспечению занятости наших граждан, стимулировать семейные предприятия расширяться, внедрять новые технологии в выбранном деле, что, в конечно итоге, будет способствовать развитию экономики нашего региона», — уверен он.

На территории Тамбовской области зарегистрировано более 170 семейных предприятий. Ожидается, что выделение семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на региональном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры поддержки семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики. Развитие семейного торгового бизнеса и популяризация семейного предпринимательства обозначены также в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

Также на заседании осенне-зимняя сессия Тамбовской областной думы были приняты поправки в главный финансовый документ региона. По словам Евгения Матушкина, доходы и расходы регионального бюджета увеличиваются на 2 млрд рублей без изменения объема дефицита бюджета. Дополнительные доходы связаны с положительной динамикой роста поступлений налоговых доходов. «Эти средства будут направлены на социальные нужды региона. С учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2023 год составят по доходам — 65,6 млрд. рублей; по расходам — 71,9 млрд. рублей», — пояснил председатель Тамбовской областной думы.