Благовещенск, 22 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Вторая за несколько дней попытка поджечь военкомат произошла в Благовещенске. Как сообщил источник ИА Регнум, утром в пятницу сотрудники временного сборного пункта военкомата на Железнодорожной улице обнаружили на подоконнике разбитую стеклянную бутылку и следы горения на окне.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, неизвестный бросил в окно бутылку с зажигательной смесью. Возгорания не последовало, о пострадавших не сообщалось.

Это уже вторая попытка нападения на один и тот же военкомат. 18 сентября неизвестный также бросил бутылку с зажигательной смесью. До здания бутылка не долетела, упала на траву и даже не разбилась. Сотрудники военкомата, по данным СМИ, не сразу заметили подозрительный предмет.

Как писало ИА Регнум, в последнее время по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Каждый раз виновниками оказывались либо пенсионеры, либо подростки. Причём зачастую предыстория у всех этих преступлений одинакова: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, вернуть украденные мошенниками средства либо шантажировали безопасностью родных.