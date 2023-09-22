Киев, 22 сентября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Венный аналитик Bild Юлиан Репке заявил, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США не принёс желаемых результатов.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши… Путину остается сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — написал аналитик в социальной сети.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решил пока не предоставлять Украине ракеты ATACMS. Также Вашингтон предупредил, что поток помощи Киеву может быть прерван, если Конгресс не одобрит запрос на 24 млрд до 1 октября.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных поставках Украине ATACMS, заявил, что они не изменят того, что происходит в этой стране.

Как отметил информационный портал Axios 22 сентября, находящегося с официальном визитом в США Зеленского «холодно» встретили в Конгрессе. Авторы материала напомнили, что перед началом визита ряд американских законодателей выступили против одобрения запроса на выделение 24 миллиардов долларов, которые пойдут на помощь Украине.

Помимо этого, спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти отказался созывать форум, где украинскому политику могли бы дать слово. Это решение спикер объяснил занятостью законодателей.

Также 21 сентября украинский телеканал 1+1 показал фейковую запись выступления главы киевского режима на Генассамблее ООН. СМИ преподнесли украинской публике выступление главы Украины в ООН при полном зале, тогда как на самом деле зал был наполовину пуст.

Обозреватель Блез Мэлли в своей статье также отметил резкое изменение отношения к Зеленскому во время визита в США. Он заявил, что глава киевского режима оказался в новой политической реальности после провала ВСУ. Журналист напомнил, что во время визита главы Украины в Вашингтон в декабре 2022 года ему аплодировали стоя после выступления в Конгрессе.