Туапсе, Краснодарский край, 22 сентября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Российские системы ПВО 22 сентября уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в районе города Туапсе в Краснодарском крае.

Mil.ru

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны заявило об уничтожении 19 дронов ВСУ в Крыму и на Кубани в ночь на 22 сентября.

Также ведомство сообщило, что в Туапсинском районе и в Крыму утром 22 сентября российские ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику.

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