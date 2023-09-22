Москва, 22 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В Москве завершили строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Его возвели на юго-западе столицы. Об этом 22 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кадр из видео

Он подчеркнул, что строители успели сдать объект быстрее запланированного срока.

«В уникальном дворце спорта две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу», ― написал Собянин в Telegram-канале.

Кроме того, в центре оборудовали десять хореографических, акробатический, два тренажёрных зала и тренировочный зал с покрытием из искусственного льда. Также для спортсменов предусмотрели реабилитационный блок с зоной водных процедур.

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Территорию вокруг ледового дворца благоустроили. Здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на сто машин и автобусов.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в районе Хорошево-Мневники на улице Нижние Мневники возведут Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина. Площадь выделенного земельного участка составит 3 га, площадь Международной хоккейной академии — более 43 тыс. кв. метров.

В ледовом комплексе появится здание ледовой арены площадью более 20 тыс. кв. метров, комплекс проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации. Будет создано более 200 рабочих мест.