Москва, 22 сентября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Великобритания могла сознательно пойти на отправку бронетехники, в составе которой есть ядовитый асбест, потому что Запад рассматривает Украину как место сбыта старого вооружения и лабораторию для проверки своих наработок. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Ранее в издании Daily Express появилась информация о признании минобороны Великобритании в том, что Вооруженным силам Украины могли передать бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест. Это танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog. Воздействие асбеста может вызывать фатальные заболевания, среди которых мезотелиома и рак.

По мнению военного политолога Кошкина, когда британцы поставляли бронетехнику на Украину, то знали о наличии в её корпусах опасного вещества и сознательно шли на это.

«Они также понимали, что это чревато будет не только для противника, но и для тех же украинских танкистов, которые будут находиться в кабине машины. Но я думаю, что дело в просчётах или ошибках инженеров, которые обеспечивали производство этой техники», — поделился Кошкин.

Он обратил внимание, что когда эти танки и бронемашины создавали на британских концернах ВПК, то никто не предполагал, что они отправятся именно на Украину. Поэтому военный эксперт уверен, что дело в просчётах конструкторов, из-за чего содержание асбеста в корпусах стало критическим и опасным даже для тех, кто должен управлять такой машиной.

«Вся Европа очищается от своих старых образцов вооружения. И когда выясняется, что они не советуют нормам, чтобы быть в непосредственной близости с экипажем людей, что они вредны, то это говорит о том, что Украина — это та лаборатория, где утилизируют и проверяют свои наработки западные страны», — отметил военный эксперт.

Кошкин напомнил, что подобная ситуация была и с американскими танками «Абрамс», которые Штаты использовали в боевых действиях в Ираке. Он рассказал, что уже после окончания конфликта те американские военнослужащие, которым приходилось находиться в кабинах «Абрамсов», выявляли серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе онкологические заболевания. По словам Кошкина, вещества, которые содержались в корпусах этих танков, особенно при соприкосновении со снарядами выделяли ядовитые и опасные для человека элементы.

«И несовершенные бронеобъекты, которые вредны для здоровья, теперь оказались у Киева, а украинские военные становятся заложниками этого. А ведь как они вначале аплодировали «Леопардам», «Челленджерам» и «Абрамсам»!» — отметил Кошкин.

Ранее Великобритания утилизировала не менее 43 танков Challenger 2 вместо того, чтобы передать их ВСУ. Минобороны приняло такое решение в связи с тем, что эта техника не подлежала ремонту.

20 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 12 тысяч танков и бронемашин ВСУ.

До этого российские войска впервые за 30 лет уничтожили британский танк Challenger 2 ВСУ в зоне СВО. Позже врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил также о втором подбитом Challenger 2. Он отметил, что эти танки начинали гореть с первого попадания ракетой комплекса «Корнет».