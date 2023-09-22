Москва, 22 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В отношении жительницы Москвы возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. По данным следствия, женщина набросилась на мужчину с ложкой для обуви и причинила ему травмы, из-за которых последнему пришлось обращаться в больницу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Баранов Владимир/Global Look Press

6 августа в полицию обратился 40-летний мужчина. Мужчина рассказал, что во дворе одного из домов на улице 40 лет Октября у него случился конфликт с местной жительницей по имени Екатерина. После перепалки женщина набросилась на потерпевшего и стала его избивать обувной пластиковой ложкой, которая была у неё в руках.

«Было установлено, что 40-летняя жительница города Москвы умышленно нанесла пострадавшему не менее двух ударов в область головы, причинив ушибленно-рваную рану затылочной области», — рассказал собеседник агентства.

С этими телесными повреждениями мужчина обратился в Городскую поликлинику № 19, там ему оказали необходимую медицинскую помощь, зашили рану. Позже эксперты квалифицировали телесные повреждения как лёгкий вред здоровью. 20 сентября в отношении Екатерины возбуждено уголовное дело по соответствующей статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (п «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Екатерина полностью признала свою вину и объяснила, что раскаивается в своём поступке.