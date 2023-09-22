Киев, 22 сентября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Экономика Украины, которая держится на западных финансовых вливаниях, в случае затяжного конфликта ещё более ослабнет. Об этом 22 сентября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Переход к затяжному [конфликту] добьёт украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений», ― написал политик в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что уже сегодня «печатный станок» делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам. Кроме того, усиливается долларизация украинской экономики, что приводит к выводу сбережений из финансовой системы страны. Азаров напомнил, что в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 млрд гривен (примерно $680 млрд). при этом в апреле и мае регулятор выпустил уже по 50 млрд гривен ($1,7 млрд).

«В июне объём эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 млрд гривен ($3,6 млрд)», ― уточнил бывший премьер.

Он подчеркнул, что украинская экономика искусственно держится за счёт западных вложений, поэтому любое сокращение финансовой помощи может негативно повлиять на финсистему страны.

Как сообщало ИА Регнум, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что по итогам 2023 года экономика Украины, которая в конце прошлого года сократилась на 35—36%, может рухнуть ещё на 5—10%. Он подчеркнул, что рекордное падение вынуждено было признать даже министерство экономики Украины как наихудший результат в истории страны.

Кроме того, добавил он, госдолг этой страны к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд.

Заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ИА Регнум заявил, что украинская экономика де-факто банкрот. По его словам, всемирный банк видит, что Украина всё ближе и ближе к неизбежному дефолту и поэтому всё с меньшей охотой готов подпитывать деньгами её экономику.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что с начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Киев получил о Вашингтона $21,7 млрд в качестве финансовой помощи. Он заявил, что США якобы оказывают эту помощь на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны.

По словам главы ведомства, полученное финансирование направляют на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам госпогранслужбы Украины, оплаты труда медработников, госслужащих и педагогов.