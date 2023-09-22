Побег с места ДТП закончился для саратовца внезапной смертью
Арестованный на двое суток саратовец внезапно умер в спецприёмнике
Саратов, 22 сентября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. В Саратове мужчина, которому суд назначил двое суток ареста, внезапно умер в спецприёмнике. Об этом сообщил источник ИА Регнум. Как стало известно, Николай М. был задержан за оставление места ДТП, суд назначил ему административный арест на 48 часов.
По имеющимся данным, 51-летнего Николая доставили в спецприёмник 21 сентября. На здоровье он не жаловался, и до наступления ночи никаких проблем не возникало. Однако к 4:00 саратовец сообщил, что ему трудно дышать. Правоохранители вызвали скорую и попытались самостоятельно оказать первую помощь мужчине. Помочь ему не получилось, прибывшие медики констатировали смерть задержанного. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
УМВД начало проверку по факту внезапной гибели мужчины.
7 сентября ИА Регнум сообщало, что в Липецке правоохранители задержали подозрительного мужчину, за неадекватное поведение на территории одной из школ. Вскоре после задержания мужчина умер прямо в полицейском автомобиле.