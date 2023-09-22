Саратов, 22 сентября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. В Саратове мужчина, которому суд назначил двое суток ареста, внезапно умер в спецприёмнике. Об этом сообщил источник ИА Регнум. Как стало известно, Николай М. был задержан за оставление места ДТП, суд назначил ему административный арест на 48 часов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По имеющимся данным, 51-летнего Николая доставили в спецприёмник 21 сентября. На здоровье он не жаловался, и до наступления ночи никаких проблем не возникало. Однако к 4:00 саратовец сообщил, что ему трудно дышать. Правоохранители вызвали скорую и попытались самостоятельно оказать первую помощь мужчине. Помочь ему не получилось, прибывшие медики констатировали смерть задержанного. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

УМВД начало проверку по факту внезапной гибели мужчины.

7 сентября ИА Регнум сообщало, что в Липецке правоохранители задержали подозрительного мужчину, за неадекватное поведение на территории одной из школ. Вскоре после задержания мужчина умер прямо в полицейском автомобиле.