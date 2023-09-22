Москва, 22 сентября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с 42-м днём рождения, сообщили 22 сентября в Кремле.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

«Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения», — говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили углубление стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном. В беседе стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений.

Ранее 22 сентября российский президент направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму, в которой пожелал лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Также Путин высоко оценил личный вклад президента республики в развитие углубленного стратегического партнёрства с Россией.

Президент Туркменистана в пятницу, 22 сентября, отмечает 42-летие.