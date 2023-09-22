Симферополь, 22 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили у западного побережья Крыма ракету и два беспилотника ВСУ, сообщили 22 сентября в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Попытку нанести удар по территории России ВСУ предприняли около 10:30 мск. Российские ПВО сорвали эту террористическую атаку.

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября советник главы Крыма Олег Крючков рассказал о безуспешной попытке ВСУ атаковать аэродром «Саки».

Информацию об атаке на Крым украинских беспилотников самолётного типа в ночь на 21 сентября подтвердили в Минобороны. Над Чёрным морем и Крымом силы ПВО сбили 19 дрона ВСУ.