Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Фигурантам уголовных дел о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и об убийстве командира подразделения «Спарта» ополчения ДНР Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола», огласили обвинительное заключение. Прокурор зачитал обвинение в ходе заседания 22 сентября в Южном окружном военном суде. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Эрик Романенко/ТАСС

На скамье подсудимых ― Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артём Ен.

Основному фигуранту Погорелову вменяют сразу несколько статей УК РФ. Его обвинили в шпионаже, посягательстве на жизнь государственного деятеля, совершении теракта, участии в террористическом сообществе, прохождение обучения в целях участия в терроризме, а также незаконном обороте взрывчатых веществ.

Чурилова обвинили в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко ― в шпионаже и приготовлении к нему, Ена ― в содействии террористической деятельности.

Южный окружной военный суд отложил рассмотрение дел о покушении Захарченко и убийстве Павлова до 10 октября.

Как сообщало ИА Регнум, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Подробности его убийства стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей. Захарченко отправился в кафе на встречу с друзьями в центре города и уже не вернулся домой. Неизвестные установили в заведении бомбу, при взрыве политик получил несовместные с жизнью травмы и скончался по пути в больницу.

По факту убийства Захарченко Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого завершили в конце августа текущего года.

На Захарченко совершили несколько покушений. Одно из них ― в августа 2017 года. По данным следствия, Александр Погорелов разместил взрывчатку в мужском туалете ресторана «Пушкин» в Донецке, в который зашёл глава ДНР. Довести свой умысел до конца преступник не успел, взрывчатку обнаружили сотрудники полиции.

Моторола погиб 16 октября 2016 года в центре Донецка в результате взрыва в лифте собственного дома. В рамках уголовного дела задержали шесть активных членов украинской националистической организации Misanthropic Division (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее взявшей на себя ответственность за убийство.