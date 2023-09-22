Феодосия, Крым, 22 сентября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил о разминировании боеприпаса на центральной набережной Феодосии.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«В районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса», — написал он в Telegram-канале.

Крючков предупредил жителей и гостей города, что проход временно перекрыли из-за работы сапёров. О времени снятия ограничений сообщат дополнительно.

В сообщении советник главы Крыма также принёс извинения за временные неудобства.

Как сообщало ИА Регнум, в марте у жилого дома во Владивостоке нашли снаряд. Боеприпас обнаружили в районе проспекта Красного Знамени. Это оказался цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии. Позже сообщили, что обнаруженный предмет не представлял опасности, его отправили на утилизацию.