В Феодосии перекрыли набережную для разминирования найденного боеприпаса
Феодосия, Крым, 22 сентября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил о разминировании боеприпаса на центральной набережной Феодосии.
«В районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса», — написал он в Telegram-канале.
Крючков предупредил жителей и гостей города, что проход временно перекрыли из-за работы сапёров. О времени снятия ограничений сообщат дополнительно.
В сообщении советник главы Крыма также принёс извинения за временные неудобства.
Как сообщало ИА Регнум, в марте у жилого дома во Владивостоке нашли снаряд. Боеприпас обнаружили в районе проспекта Красного Знамени. Это оказался цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии. Позже сообщили, что обнаруженный предмет не представлял опасности, его отправили на утилизацию.