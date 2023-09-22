Донецк, 22 сентября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Украинская армия вынуждена была вернуться на исходные рубежи на краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что ВСУ предприняли ряд мер в попытке продвинуться на краснолиманском направлении. В районе сёл Новоегоровка, Невское, Торское и Терное они провели разведку боем.

«Огнём артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи», — заявил Пушилин.

Для подавления активности украинской армии российские военные задействовали авиацию на этом участке фронта, сказал врио главы ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки 75 военных, заявили 21 сентября в Минобороны. В течение суток украинские военные трижды штурмовали российские позиции на территории ЛНР. ВС России сорвали эти попытки.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, на краснолиманском направлении ВСУ стали активнее прибегать в помощи иностранных снайперов. Их работу российская разведка заметала на участке Сватово — Кременная.