Щёлково, Московская область, 22 сентября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В торгово-офисном здании в Щёлкове, где пожарные борются с возгоранием, произошло частичное обрушение конструкций. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Кадр из видео

«В настоящий момент идёт тушение пожара, его площадь составляет более 1 тыс. кв. м, частично обрушился третий этаж здания», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Щёлковская городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в здании в 1-й Советском переулке.

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По предварительной информации, сообщение о задымлении поступило в 06:40 мск. По данным МЧС, информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в двухэтажном здании в подмосковном городе Щёлкове вспыхнул 22 сентября. Возгорание произошло в мансарде двухэтажного нежилого здания. Огонь распространился на тысячу квадратных метров

Позднее площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 75 человек и 26 единиц техники.