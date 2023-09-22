Ереван, 22 сентября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надежда на положительное развитие ситуации в Карабахе есть, сообщило 21 сентября «Sputnik Армения».

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной, мы на постоянной связи с коллегами из НК [Нагорного Карабаха]», — сказал Пашинян.

Как пояснил премьер, речь идёт о том, что граждане могут вернуться домой. Кроме того, он добавил, что, согласно договорённостям, в Степанакерт 22 сентября доставят гуманитарные грузы.

Армия Азербайджана 19 сентября начала боевые действия в Нагорном Карабахе. В Баку назвали свои шаги «антитеррористическими действиями» локального характера. На следующий день, 20 сентября, подвергся обстрелу автомобиль с российскими миротворцами. Они погибли.

Стороны конфликта договорились 20 сентября о перемирии, руководство Карабаха обязалось расформировать армию и вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. На следующий день в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Минобороны России вечером 21 сентября сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Карабахе. В ведомстве добавили, что в фактах нарушений разберутся российские миротворцы совместно с азербайджанской стороной.

Премьер Армении 21 сентября заявил, что режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха в целом сохраняется. Информацию о массовых жертвах среди мирного населения он опроверг.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее в Карабахе внутренним делом Азербайджана.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва контактирует со всеми сторонами конфликта, чтобы добиться деэскалации и защитить жителей региона.